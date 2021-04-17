Первый президент Украины Леонид Кравчук, который ныне возглавляет делегацию своей страны в Трехсторонней группе по Донбассу, объявил России ультиматум. Он сообщил, что Киев пойдет на компромиссы с Москвой лишь в том случае, если она «прекратит оккупировать» украинские территории.

Также Кравчук потребовал от России восстановить разрушенный Донбасс. По его словам, без выполнения этих условий никаких компромиссов не будет вне зависимости от обстоятельств.

Высказался об «оккупированных территориях» президент Украины Владимир Зеленский. Он в очередной раз заявил, что ни часть Донбасса, которая занята самопровозглашенными ДНР и ЛНР, ни Крым без Киева «счастливы не будут».

Напомним, что с февраля текущего года Украина вновь регулярно обстреливает неподконтрольные территории Донбасса. Также она стянула к линии разграничения боевую технику и личный состав.