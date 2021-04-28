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Процесс отвода российских войск начался, однако пока он наблюдается только в Крыму, заявил возглавляющий украинскую Пограничную службу Сергей Дейнеко. Он заметил, что в Воронежской области, где на полигоне Погоново ранее была обнаружена крупная группировка сил, никакого движения пока не наблюдается.

Дейнеко пояснил, что разведка Украины внимательно наблюдает за российскими войсками. Она отчетливо видит, что из Крыма подразделения выводятся в достаточно быстром темпе. Однако пока Москва лишь частично отводит те силы, которые в марте перебрасывались к границам Украины.

По словам главного пограничника, на восточных рубежах отвод войск не так заметен, так как продвигается чрезвычайно медленно. В Воронежской области движения нет вообще – подразделения как находились неподалеку от границ, так и продолжат там дислоцироваться. Поэтому Дейнеко не уверен, что РФ полностью отведет свои войска.

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