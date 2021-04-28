Украинские ВС на учениях в Херсонской области использовали оперативно-тактические ракетные комплексы «Точка-У». Они провели не только стрельбы, но и занятия по взаимодействию расчетов и координации процесса командирами подразделений.

Командующий Объединенными силами ВСУ рассказал, что расчеты провели марш-бросок до полигона, отработали сперва подготовку позиций и разворачивание комплексов, а затем – наведение ракет на заранее установленные цели.

В настоящий момент в Херсонской области проводятся масштабные учения войск противовоздушной обороны ВСУ. Они стартовали 23 апреля. В минувший вторник на полигонах побывал президент Украины Владимир Зеленский, который понаблюдал за маневрами и проинспектировал позиции на границе с Россией у Крымского полуострова.