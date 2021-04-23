В 7:15 утра в пятницу ВС Украины обстреляли северо-западные окраины Горловки, которая находится под контролем самопровозглашенной ДНР. Также под удар попал и поселок шахты им. Гагарина, расположенный к западу от города.

В основном для обстрелов использовались минометы, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю за прекращением огня. Однако по северо-западным окраинам также были нанесены удары 152-миллиметровыми артиллерийскими установками, которые запрещены в рамках соглашения о перемирье.

Представители самопровозглашенной республики рассказали о том, что регулярно призывают Киев прекратить стрельбу, однако украинская сторона в СЦКК игнорирует эти требования, не желая идти на контакт.

Напомним, что Украина не желает вести переговоры с ДНР и ЛНР, заявляя, что «ведет войну с Россией». РФ же считает, что Киев должен договариваться именно с Донецком и Луганском, так как Москва не является стороной конфликта.