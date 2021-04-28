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В ряде СМИ сообщили, что Турция и Украина договорились об отработке блокады военно-морской базы РФ в Сирии во время совместных маневров.

Отмечается, что Анкара и Киев недавно осуществили переговоры касательно проведения военных учений в восточном районе Средиземного моря во втором полугодии нынешнего года. Моряки обеих стран собираются провести отработку задач, направленных на блокирование российской базы, расположенной в Тартусе.

В этих маневрах Украина планирует задействовать свой фрегат «Гетман Сагайдачный». Киев также планирует проанализировать боевой потенциал корветов класса ADA, произведенных в Турции, отправив на них своих офицеров. В будущем украинские власти могут заключить договор с Анкарой об их покупке.

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