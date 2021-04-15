Специалисты из Великобритании выяснили, что псилоцибин, получаемый из соединения галлюциногенных грибов, весьма эффективен для лечения депрессии.

Как отмечается, в сочетании с психотерапией псилоцибин также эффективен, как и используемые в настоящее время антидепрессанты. Эти выводы были получены во время проведения экспериментов. При этом учёные отмечают, что в сравнении с антидепрессантами псилоцибин имеет больше плюсов – так, от него меньше побочных эффектов, кроме того, он практически сразу оказывает воздействие.

К примеру, одни из самых популярных антидепрессантов могут вызвать у многих пациентов тошноту, а также привести к сбоям в мозге, летаргии и эмоциональной турбулентности. В итоге при приёме этих препаратов пациенты даже начинали чувствовать себя хуже, чем раньше. Среди других побочных эффектов антидепрессантов – усталость и бессонница, головокружение, снижение или полная потеря либидо, увеличение веса.

Однако говорить о безоговорочной эффективности псилоцибина ещё рано, так как в ходе первых исследований его действие было проверено только на 59 добровольцах.