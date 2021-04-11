Шведские учёные из Каролинского института рассказали о том, как можно продлить свою жизнь почти на 30 лет.

Как рассказали учёные, для этого нужно перестать употреблять алкогольные напитки. Так, они около 20 лет следили за состоянием здоровья жителей из Швеции, Дании и Финляндии. Отмечается, что наблюдаемые имели зависимость от спиртного. По итогам наблюдений было установлено, что среди этих людей более высокий уровень смертности, и в среднем они живут меньше на 28 лет.

Врачи постоянно говорят о вреде алкогольных напитков. Употребление даже небольших доз алкоголя может весьма увеличить риск развития онкологии, слабоумия, а также привести к бесплодию и импотенции. Также алкоголь оказывает негативное влияние на работу внутренних органов человека, в частности, сердца, печени и мозга.