Американские специалисты создали роботов, у которых намеренно снизили уровень умственных способностей. Результаты исследования приводит издание Science Advances.

В рамках исследования учёным предстояло выяснить, способны ли даже простые роботы с минимальной функциональностью выполнять сложные для них задачи. Как выяснилось, во время движения роботов они натыкаются друг на друга, из-за чего произошло формирование компактных агрегатов. В итоге такие роботы смогли коллективно расчищать мусор или убирать препятствия с пути, с которыми бы не справились поодиночке.

По словам учёных, работа этих роботов была вдохновлена моделью движения частиц на шахматной доске. В целом, результаты исследования приятно удивили специалистов.