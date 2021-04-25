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Американские специалисты создали роботов, у которых намеренно снизили уровень умственных способностей. Результаты исследования приводит издание Science Advances.

В рамках исследования учёным предстояло выяснить, способны ли даже простые роботы с минимальной функциональностью выполнять сложные для них задачи. Как выяснилось, во время движения роботов они натыкаются друг на друга, из-за чего произошло формирование компактных агрегатов. В итоге такие роботы смогли коллективно расчищать мусор или убирать препятствия с пути, с которыми бы не справились поодиночке.

По словам учёных, работа этих роботов была вдохновлена моделью движения частиц на шахматной доске. В целом, результаты исследования приятно удивили специалистов.

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