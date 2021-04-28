Эксперты Притцкеровской школы молекулярной инженерии сообщили об успешном создании «наноловушек» для коронавируса, которые должны защитить человека от заражения Covid-19. Разработчики раскрыли подробности работы этого уникального средства.

Наночастицы, состоящие из полимеров и фосфолипидов проникают во внутренние органы и выступают в качестве имитации клеток-мишеней, с которыми связывается коронавирус. Сперва они улавливают все частицы патогена, а после этого подключают к его уничтожению иммунную систему организма.

Ученые рассказали, что провели тщательный анализ белка-шипа коронавируса и изучили механизм его связывания с человеческими клетками. Это позволило сделать имитации максимально реалистичными, чтобы обеспечить эффективность улавливания возбудителя Covid-19.

Разработчики отмечают, что наночастицы будут вводиться в организм посредством назального спрея. По их словам, в настоящий момент начался лишь первый этап тестирования, поэтому для лечения препарат будет использоваться еще не скоро.