В Киеве прошел очередной «Марш вышиванок», приуроченный к годовщине создания «СС Галичина». Его участники заявили, что намерены повоевать не только на своей территории, но еще и в Москве, сообщает издание Strana.Ua.

Один из участников также рассказал о «вате», у которой сейчас «подгорает», а также о том, что на марше присутствуют исключительно «герои», готовые защищать свою землю. Еще один марширующий ждет не дождется того момента, как пройдет по «руинам Москвы» и по Донецку «с золотым львенком».

Всего в марше принимало участие около ста украинских радикалов. За 30 минут они прошли от ул. Арсенальной до площади Независимости и разошлись. Накануне организации, которые организовали шествие, приглашали принять участие в нем в вышиванках.

28 апреля 1943 года была создана дивизия «СС Галичина», в которую руководство фашистских ВС набирали исключительно украинских националистов. Это подразделение задействовали в карательных операциях, а также выпускали на поиски партизан. Оно просуществовало чуть больше года и летом 1944-го было разгромлено подразделениями 1-го Украинского фронта под Бродами.