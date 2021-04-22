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Турецкие власти собираются сегодня, 22 апреля, ужесточить комендантский час в стране из-за ускорившегося распространения коронавируса, сделав его круглосуточным.

Представители МВД Турции сообщили, что по причине празднования Дня национальной независимости 23 апреля было решено ввести новые ограничения на прогулки по улицам. Выходить из своих домов нельзя будет вплоть до 5 часов утра 26 апреля. Покидать жилище можно только для покупки продуктов и лекарств, а также посещения врачей и выгула собак. Делать это разрешается только в период с 10 утра до 5 вечера.

В прошлую пятницу в Турции был поставлен новый антирекорд по количеству новых выявленных случаем коронавируса – около 63 тысяч. Всего в стране зарегистрировали примерно 4,5 миллиона зараженных. При этом от болезни скончались почти 37 тысяч пациентов.

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