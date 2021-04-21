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Российский портал «Турпром» заявляет о скорой эпидемиологической катастрофе в Турции. Он отмечает, что коронавирусная инфекция крушит все установленные перед ней барьеры и стремительно надвигается на курортные населенные пункты страны. Несмотря на меры, которые предпринимает правительство, количество заболевших Covid-19 все больше растет с каждым днем.

Турецкие СМИ пишут о том, что Анкара уже планирует полностью закрыть страну для въезда, чтобы остановить стремительно распространяющуюся инфекцию. Называют даже дату – 23 апреля. Вполне вероятно, что откроются турецкие курорты примерно через месяц.

Внутренний карантин, который 27 апреля подходит к своему завершению, не дал практически никаких результатов. Число заразившихся растет, поэтому президент Тайип Эрдоган уже заявил о необходимости предпринимать более жесткие и решительные меры. Одной из них может стать полное закрытие Турции, которое нанесет серьезный урон туристическому бизнесу.

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  • Анна
  • 21.04.2021
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