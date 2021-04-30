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Турецкий журналист Ибрагим Карагюль проанализировал претензии Соединенных Штатов из-за приобретения Анкарой у Москвы комплексов С-400 и заявил, что главная цель Вашингтона – сделать Турцию зависимой от него.

Эксперт напомнил недавнее заявление Энтони Блинкена, в котором он предупредил всех союзников о недопустимости приобретения оружия у России. Оно якобы несет для США угрозу.

Карагюль заявил, что российские ЗРК С-400 обеспечивают защиту страны от атак с воздуха. Он поинтересовался, каким образом установленные в Турции зенитно-ракетные комплексы могут угрожать национальной безопасности Соединенных Штатов. Единственный вывод, который, по мнению журналиста, напрашивается в связи с заявлениями Блинкена – это возможное нападение США и западных государств на Турцию.

По словам Карагюля, Вашингтон сам вынудил Анкару купить С-400. Он не захотел продавать свои комплексы, разместил вокруг Турции военные базы, ввел против нее санкции.

Автор, публикацию которого перевел портал «ПолитРоссия», заявляет, что США проявляют агрессию в отношении Анкары и при этом хочет лишить ее возможности защищаться любыми доступными способами.

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