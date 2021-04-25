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Американский исследовательский центр RAND, который внимательно следит за происходящими в мире событиями, предсказал исход возможной войны между Россией и НАТО. Его представители, отчет которых перевел портал “ПолитРоссия”, заявили, что РФ вполне может захватить всю Восточную Европу.

Североатлантический альянс, по мнению аналитиков, будет атаковать Россию через Приднестровье и Калининградскую область. Из-за этого линия фронта растянется между Черным и Балтийским морями. В результате ожесточенных боев РФ все же сможет отбиться от нападения. Мало того, отразив атаку, она перейдет в активное наступление по всему фронту и захватит восточные страны европейского континента.

При этом на захват прибалтийских стран эксперты отвели всего 100 часов. За это время НАТО не успеет даже среагировать на российскую атаку, не то что оказать какое-то сопротивление. После этого Москва заблокирует своими ракетными комплексами воздушное пространство над Балтийском море, из-за чего наступательная операция захлебнется в самом начале.

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