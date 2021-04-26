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Вдоль границ Кубани и Крымского полуострова снова летали натовские разведчики, сообщает Телеграм-канал «Военный обозреватель». Он сообщает, что юг России посетили сразу три нежданных гостя – английский разведывательный самолет RC-135W и два старых знакомых – беспилотники RQ-4 Global Hawk, принадлежащий ВВС Соединенных Штатов.

В очередной раз они пролетели в непосредственной близости от границ России сперва возле Крыма, а затем и Краснодарского края. Эксперты предполагают, что летательные аппараты проверяют, выполняет ли Россия свое обещание по отводу войск от рубежей Украины.

Силы ПВО России никак не отреагировали на полеты этой троицы, так как границ она не нарушала. Зато в прошлый раз разведывательный дрон чуть было не попал под удар. Он нарушил бесполетную зону над Крымским полуостровом и сразу оказался на прицеле зенитно-ракетных комплексов. Впрочем, все обошлось, так как БПЛА вовремя вернулся в международное воздушное пространство.

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