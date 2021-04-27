Издание Time, которое ежегодно составляет рейтинг самых влиятельных людей планеты, впервые применило свою формулу к компаниям. В новый ТОП вошли 100 организаций, которые, по заявлению авторов, дают возможность обществу «наметить путь вперед».

Рейтинг разбили на пять категорий, в каждую из которых было включено от 16 до 21 компании. Так, в категории «Лидеры» лучшую пятерку составили Apple, авиакомпания Delta, создатели вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech, а также Sony и Nike.

Лучшими «Первопроходцами» стали компания Hello Sunshine, возглавляемая Риз Уизерспун, бренд нижнего белья Savage X Fenty, приложение для знакомств Bumble, в котором первый шаг делают девушки, компания Oatly, выпускающая овсяное молоко и Beyond Meat, осуществляющая производство искусственного мяса.

В категориях «Инноваторы», «Разрушители» и «Титаны» победы одержали соответственно фармацевтическая компания Moderna, бренд электроники Huawei и китайская платформа Alibaba.