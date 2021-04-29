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Таджикистан в ответ на действия Киргизии захватил сразу пять погранзастав страны. Об этом сообщила пограничная служба. Подробная информация в настоящий момент отсутствует, передает агентство «РИА Новости».

Напомним, что конфликт между двумя государствами вспыхнул у «Головного» водозабора, расположенного в Баткенской области Киргизии. Стороны обвиняют друг друга в провокациях, а также сообщают о пострадавших. Так, Таджикистан заявляет, что двое раненых были доставлены в больницу.

Киргизия сообщает о семи пострадавших, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии. Позже один из граждан страны умер в больнице.

Причиной конфликта стала установка рядом с водозабором видеокамер. В ходе переговоров Таджикистан все же согласился демонтировать оборудование, однако конфликт уже вошел в активную фазу.

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