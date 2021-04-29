читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Сразу несколько Телеграм-каналов опубликовали видеозапись со школьниками, которые были вынуждены залезть на дерево, чтобы избежать нападения своры бродячих собак. Этот инцидент произошел в городе Бирске, что в Башкирской республике.

На ролике можно увидеть, что под деревом беснуется целая стая животных разных пород и размеров, а школьники пытаются залезть как можно выше, чтобы не стать их жертвами. Съемка судя по всему велась из окна жилого дома напротив дерева. Автор на записи просит кого-то отвлечь собак, чтобы дать школьникам возможность безопасно спуститься вниз.

Региональная прокуратура уже отреагировала на видеозапись, которая была обнаружена в ходе мониторинга. Ее представители заявили, что в настоящий момент готовится проверка всех обстоятельств инцидента. Мэрия города Бирска пока никак не комментирует происшествие.

Вам может понравиться

Израильские коммандос напали на иранский разведывательный корабль

Израильские коммандос по заказу Саудовской Аравии напали на иранский разведывательный корабль в Красном море, сообщает портал Avia.Pro со ссылкой на издание Debka. Уточняется, что специальное подразделение армии Израиля провело сложную

Ученые обнаружили “карусель” воспоминаний во время мозговой деятельности человека

В состоянии бодрствования человеческий мозг устраивает своеобразную карусель воспоминаний. Он постоянно улавливает всю новую информацию и сразу же обращается к памяти для изучения прошлого опыта. Причем делает это таким образом,

Журналист с Украины предложил Зеленскому встретиться с Путиным в Крыму

Автор публикации на украинском сайте depo.ua заявил, что для президента Зеленского лучшим вариантом была бы встреча с российским лидером Владимиром Путиным в Крыму. Он смог бы там повторить, что Крымский
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 апреля – небольшая облачность, до 6 °C | город Мытищи: погода, 29 апреля – небольшая облачность, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 апреля – пасмурно, до 5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 апреля – ясно, до 13 °C | Королев: погода, 29 апреля – ясно, до 14 °C | Подольск: погода, 29 апреля – переменная облачность, до 9 °C | Армавир: погода, 29 апреля – облачно с прояснениями, до 18 °C |