Сразу несколько Телеграм-каналов опубликовали видеозапись со школьниками, которые были вынуждены залезть на дерево, чтобы избежать нападения своры бродячих собак. Этот инцидент произошел в городе Бирске, что в Башкирской республике.

На ролике можно увидеть, что под деревом беснуется целая стая животных разных пород и размеров, а школьники пытаются залезть как можно выше, чтобы не стать их жертвами. Съемка судя по всему велась из окна жилого дома напротив дерева. Автор на записи просит кого-то отвлечь собак, чтобы дать школьникам возможность безопасно спуститься вниз.

Региональная прокуратура уже отреагировала на видеозапись, которая была обнаружена в ходе мониторинга. Ее представители заявили, что в настоящий момент готовится проверка всех обстоятельств инцидента. Мэрия города Бирска пока никак не комментирует происшествие.