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Решение российского министра обороны Сергея Шойгу от отводе войск от украинских границ является сигналом Киеву к наступлению на Донбасс, уверен бывший глава военного ведомства ДНР Игорь Стрелков. Он считает, что Москва намерена окончательно отдать регион под контроль Киева.

Стрелков отметил, что действия РФ не доступны для его понимания, так как почти месяц войска находились у самых границ Украины и не сделали абсолютно ничего, чтобы защитить Донбасс. По его мнению, отвод войск в ситуации, когда Киев продолжает стягивать силы к линии разграничения и увеличивает число обстрелов, выглядит по меньшей мере странно.

По словам бывшего министра обороны ДНР, действия России, а также тот факт, что президент РФ даже не поднял тему самопровозглашенных республик во время своего ежегодного послания, говорит о том, что Донбасс просто решили сдать Украине.

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