Американская компания Stratolaunch провела второй тестовый полет одноименного самолета, который считается самым крупным на планете. В «Твиттере» появилось соответствующее видео.

Отмечается, что воздушное судно было поднято в небо с аэрокосмической гавани, расположенной в Мохаве. Согласно предварительной информации, новое испытание самолета прошло успешно. При этом цели проведения полета названы не были. Предыдущий тест Stratolaunch был проведен около двух лет назад.

Первоначально данный самолет, размах крыльев которого составляет 117,3 метра, создавался с целью запуска космических ракет. Однако после смерти Пола Аллена, основателя компании, его предназначение изменилось. Теперь он будет использоваться для тестирования гиперзвуковых технологий в интересах Минобороны США.