Стоимость биткоина на криптобирже Binance за последние сутки упала на 11%.

Как указывается, курс биткоина опустился до 48-дневного минимума, который составляет 48,4 тысячи долларов. Рыночная капитализация криптовалюты упала ниже одного триллиона долларов, и, по последней информации, составляет 920 миллиардов долларов.

Это оказало влияние и на другие альткоины. Так, стоимость Ethereum за сутки упала на 12% до 2,1 тысячи долларов. Стоимость Binance Coin упала на 15% – до 479 долларов. Цена XRP снизилась на 22% до 1,04 доллара.

Общая капитализация рынка, как сообщается, упала на 11,4% до 1,8 триллиона долларов. Произошло это на фоне снижения фондовых рынков. Это же, в свою очередь, случилось из-за недавнего сообщения издания Bloomberg, согласно которому глава США Джо Байден собирается увеличить налог на прирост капитала для богатых людей. Налог, как указывается, планируется увеличить в два раза.