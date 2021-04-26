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С 1 апреля в России были изменены правила сдачи экзаменов для водителей. В пресс-службе МВД рассказали, сколько человек с момента вступления закона в силу сумели сдать экзамен, а сколько – нет.

Как сообщается, с 1 по 20 апреля более 71 тысячи водителей успешно сдали экзамены на получение водительских удостоверений. Также более 138 тысяч человек экзамен не сдали. Таким образом, кандидаты в водители получают плохие оценки практически в два раза чаще, чем сдают экзамен успешно.

Самыми частыми ошибками называется создание помех остальному транспорту, а также пешеходам с преимуществом. Также отмечается то, что будущие водители не уступают дорогу, не включают поворотники, допускают ошибки при парковке на местах стоянок. Указывается и неуверенное управление автомобилем.

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