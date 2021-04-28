читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

США планирует поставить на Украину новое вооружение, в том числе средства ПВО. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно информации издания, в США работают над поставкой вооружения на Украину. Так, на днях был принят законопроект, увеличивающий военную помощь Украине до 300 миллионов долларов. По словам Оксаны Маркаровой, являющейся украинским послом в США, на эти деньги будет приобретено летальное вооружение.

Передача вооружения, как сообщается, совершается на случай, если Москвой и Киевом всё же произойдёт прямой вооружённый конфликт. Известно, что планируется отправить средства ПВО и противокорабельные ракеты. Конкретное вооружение при этом не называется. Также продолжаются поставки противотанковых комплексов Javelin.

Вам может понравиться

Аналитики сообщили, как изменилось отношение к США при Байдене

Аналитики компании Morning Consult рассказали, как изменилось отношение к США с приходом к власти Джо Байдена. Компания провела опрос в 14 странах, участие в опросе приняли совершеннолетние жители, не менее
  • Анна
  • 28.04.2021
  • читать 1 минуту

Дочь Навального Дарья примет участие в саммите по правам человека в Женеве

В Женеве 7 и 8 июня пройдёт саммит по правам человека. Как отмечается, данное мероприятие является ежегодным, и в нём участвует около 20 правозащитных организаций. Также с 2014 года на
  • Анна
  • 27.04.2021
  • читать 1 минуту

Моргенштерн поделился новыми откровенными кадрами с возлюбленной

Рэпер Моргенштерн поделился в Instagram кадрами с провокационной фотосессии, в которой участвовал вместе со своей девушкой Диларой. Как отмечается, исполнитель часто выкладывает фото с Диларой, и нередко среди них можно
  • Анна
  • 26.04.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 апреля – небольшой снег, до 4 °C | город Мытищи: погода, 28 апреля – переменная облачность, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 апреля – облачно с прояснениями, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 апреля – переменная облачность, до 10 °C | Королев: погода, 28 апреля – пасмурно, до 12 °C | Подольск: погода, 28 апреля – переменная облачность, до 5 °C | Армавир: погода, 28 апреля – пасмурно, до 16 °C |