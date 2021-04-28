США планирует поставить на Украину новое вооружение, в том числе средства ПВО. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно информации издания, в США работают над поставкой вооружения на Украину. Так, на днях был принят законопроект, увеличивающий военную помощь Украине до 300 миллионов долларов. По словам Оксаны Маркаровой, являющейся украинским послом в США, на эти деньги будет приобретено летальное вооружение.

Передача вооружения, как сообщается, совершается на случай, если Москвой и Киевом всё же произойдёт прямой вооружённый конфликт. Известно, что планируется отправить средства ПВО и противокорабельные ракеты. Конкретное вооружение при этом не называется. Также продолжаются поставки противотанковых комплексов Javelin.