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Соединенные Штаты, испугавшись новых российских технологий в области создания дронов, начали разворачивание в Европе комплексов ПВО M-SHORAD. Эти системы ближнего действия, по словам журналистов издания Defense News, защитят военные объекты от атак с воздуха.

Комплексы включают в себя ракетные установки Hellfire и Raytheon Stinger. Помимо этого, они вооружены спаренными пулеметами и 30-миллиметровыми артиллерийскими установками M230LF. Базируется все это на платформе бронеавтомобиля Stryker A1. Предполагается, что в скором будущем комплекс получит еще и лазерное вооружение для более эффективной борьбы с БПЛА.

Первую систему M-SHORAD разместили в Германии, но в США заявляют, что это только начало. Для защиты от беспилотных аппаратов, самолетов и вертолетов, а также артиллерийских и ракетных обстрелов потенциального противника такие комплексы получат все государства Европы, входящие в Североатлантический альянс.

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