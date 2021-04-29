В информационном агентстве The National Interest сообщили, что в США напуганы жестким ответом Российской Федерации на прибытие «Гамильтона» в черноморскую акваторию.

Авторы материала отмечают, что боевой катер после посещения итальянских и испанских портов отправился в Черное море, чтобы поддержать партнеров по Североатлантическому альянсу. Однако реакция российского командования на его прибытие оказалась крайне жесткой. Вначале за судном установили постоянное наблюдение, а затем крейсер «Москва» отработал по нему ракетный удар. В учениях также приняли участие вертолеты и средства противоракетной обороны.

По мнению российских военных экспертов, появление данного судна в Черном море является очередной провокацией со стороны стран Запада. При этом американские аналитики отмечают, что России не стоит считать этот катер большой угрозой, так как он не способен противостоять ее крейсерам.