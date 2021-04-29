читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В информационном агентстве The National Interest сообщили, что в США напуганы жестким ответом Российской Федерации на прибытие «Гамильтона» в черноморскую акваторию.

Авторы материала отмечают, что боевой катер после посещения итальянских и испанских портов отправился в Черное море, чтобы поддержать партнеров по Североатлантическому альянсу. Однако реакция российского командования на его прибытие оказалась крайне жесткой. Вначале за судном установили постоянное наблюдение, а затем крейсер «Москва» отработал по нему ракетный удар. В учениях также приняли участие вертолеты и средства противоракетной обороны.

По мнению российских военных экспертов, появление данного судна в Черном море является очередной провокацией со стороны стран Запада. При этом американские аналитики отмечают, что России не стоит считать этот катер большой угрозой, так как он не способен противостоять ее крейсерам.

Вам может понравиться

Япония выразила протест КНР из-за карикатуры на историческую гравюру

В издании Kyodo отметили, что японский МИД выразил протест КНР в связи с публикацией карикатуры на историческую гравюру под названием «Большая волна в Канагаве», созданную Кацусики Хокусаем. Ранее Чжао Лицзянь,

Актрисы Холли Берри и Риз Уизерспун были раскритикованы за наряды на премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе состоялась 93-я церемония вручения премии «Оскар». В этом году не было традиционных вечеринок на премии, также пришлось обойтись и без зрителей. Артистам же необходимо было носить маску, которую
  • Анна
  • 27.04.2021
  • читать 1 минуту

Украина и Турция проведут отработку блокады базы ВМФ РФ в Сирии во время учений

В ряде СМИ сообщили, что Турция и Украина договорились об отработке блокады военно-морской базы РФ в Сирии во время совместных маневров. Отмечается, что Анкара и Киев недавно осуществили переговоры касательно
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 апреля – небольшая облачность, до 6 °C | город Мытищи: погода, 29 апреля – небольшая облачность, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 апреля – пасмурно, до 5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 апреля – ясно, до 13 °C | Королев: погода, 29 апреля – ясно, до 14 °C | Подольск: погода, 29 апреля – переменная облачность, до 9 °C | Армавир: погода, 29 апреля – облачно с прояснениями, до 18 °C |