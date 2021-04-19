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Александр Калингкин, сомнолог из РФ, сообщил, что сон может считаться здоровым, если этапы поверхностного и глубокого сновидений в нем меняются примерно четыре-шесть раз за ночь.

Согласно его словам, любой сон полезен для организма, к примеру, во время глубокого происходит формирование и разделение белков, а поверхностный помогает подготовиться к скорому пробуждению. Однако если часто использовать гаджеты, перед тем как ложиться спать, то фаза медленного сна станет фрагментированной или вовсе будет отсутствовать, что негативно скажется на здоровье человека.

Глубокий сон может также не наступить, если спать меньше восьми часов в сутки. При этом Калингкин привел неутешительные данные – оказалось, что за последние 100 лет средняя длительность сна уменьшилась до шести часов, а в мегаполисах этот показатель еще ниже.

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