Су-57 хоть и хорош, но главное в том, что он пока не может производиться серийно, – делает вывод китайский портал Sohu в статье, опубликованной 27 апреля. Упомянув традиционную для СМИ КНР оценку о «плохой скрытности» Су-57, на сей раз издание уточняет: с добавлением российских ракет сверхбольшой дальности и РЛС с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) это уже не проблема, чтобы справиться с американскими F-22 или, тем более, с F-35, которые по множеству параметров сильно уступают Су-57. Перевод указанной статьи приводит издание Discover24.

Поводом для публикации Sohu послужили недавние высказывания российских военных экспертов о том, что Россия столкнулась с серьезными проблемами при производстве истребителей серии Су-57. Их мнения основаны на том факте, что корпорация Lockheed Martin производит примерно по 150 истребителей пятого поколения F-35 каждый год – то есть один истребитель выпускается в среднем каждые 2-3 дня, в то время как Россия произвела «только два Су-57 в год», что является огромным разрывом.

Российские военные заказали 78 Су-57, и Путин еще в 2017 году потребовал, чтобы все они были поставлены. Но лишь в конце прошлого года первый серийный истребитель Су-57 был передан ВВС. В этом году планировалась поставка еще пяти самолетов, однако их количество, по прозвучавшей информации в российских СМИ, сокращено до трех. В целом речь идет о нескольких истребителях, но и такое их число может стать нереальным: второй Су-57 в этом году должен был сдан военной приемке до конца первого квартала, но и месяц спустя после этого срока никакой информации о передаче истребителя ВКС не поступало.

Эксперты в РФ считают, что экономическая слабость является основной причиной замедления роста российской военной промышленности. Это приводит к задержкам с производством, а также негативно влияет на внедрение новых технологий и характеристик, используемых в Су-57. Lockheed Martin, потенциальный соперник производителей Су-57, за 2020 год поставила 123 истребителя F-35 – вместо 141 по плану, что корпорация объясняет проблемами из-за коронавирусной эпидемии. Из этих самолетов ВВС США получили 74, еще 31 был доставлен в страны, участвующие в производственном проекте, и еще 18 были поставлены иностранным заказчикам.

В Sohu отметили некорректность такого сравнения. Су-57 строится только на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре, а F-35 производят за счет кооперации на заводах по всему миру, и почти все государства-члены НАТО вложили средства в строительство этих истребителей.

По поводу «рецепта реформы», пишет Sohu, еще ведутся споры. Одни предлагают перенимать «американскую» модель, другие «китайскую». Американская модель – это совместное производство с участием нескольких стран, глобальные закупки и, наконец, сборка в Соединенных Штатах.

Конечно, режим работы оборонной промышленности Китая более эффективен, чем в США, – утверждает Sohu. В Китае вся оборонная промышленность принадлежит государству. Если посмотреть на скорость производства китайского J-20, то всего за несколько лет были построены как минимум две производственные линии, а также произведены и обслужены десятки передовых агрегатов, оснащенных J-20, что сделало Китай второй страной в мире по самолетам пятого поколения. Конечно, Россия мечтает о китайской скорости и китайской эффективности.

Нынешняя российская модель – это нечто среднее: компании с частной собственностью организуются при госпредприятиях, в основном – как смешанные, где большинство акций все же принадлежит государству, которое и контролирует таким образом оборонную промышленность.

«Хотя Су-30 и Су-35 хороши, у них мало экспорта, и они не создают эффекта масштаба. Для российской военной промышленности они помогают лишь выжить, но нельзя это сказать об использовании продвинутых ресурсов для производства машин пятого поколения. Похоже, что такая модель может оказаться недостаточно эффективной. Если Россия не поставит 78 Су-57 к установленному сроку, это будет означать грандиозный провал, и других шансов на современное перевооружение уже не будет», – заключает Sohu.