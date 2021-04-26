Китайский портал Sohu в новой статье констатирует постепенное улучшение ситуации в российском судостроении. Тем не менее, издание делает вывод, что российские боевые корабли «тяжелых» классов модернизируются слишком медленно. В итоге на то, чтобы обновиться до уровня эффективного противостояния кораблям США класса эсминцев УРО Arleigh Burke, уходит недопустимо много времени. Перевод представлен изданием discover24.ru.

В качестве примера Sohu в данной статье оценивает модернизацию БПК (большого противолодочного корабля) «Маршал Шапошников», который оно относит к классу «тяжелых эсминцев».

В 2015 году БПК «Маршал Шапошников» прибыл в судоремонтный центр во Владивостоке и начал масштабную модернизацию. Однако вплоть до 2020 года соответствующие работы велись не очень активно. Тихоокеанский флот ВМФ России получил обновленный корабль в начале 2021 года. Весь проект, таким образом, длился более 5 лет.

Если срок переоборудования достигает 5 лет, это означает, что на постройку нового 10-тысячного эсминца также уйдет намного больше времени, чем в других ведущих странах. Почему российскому флоту так сложно модернизировать старый корабль? Прогресс откладывался на несколько лет, и если нужно выяснить причину, то это – проблемы в российском судостроении. После окончания «холодной войны» оно было заброшено, многие компании остановили производство, и работы по его возобновлению очень осложнились, вызывая проблемы во всех аспектах.

Теперь российская судостроительная отрасль имеет все возможности завершить свое возрождение, но перемены идут медленно. Эта отрасль только что вышла из тени санкций, и ситуация улучшается, но она по-прежнему неудовлетворительна. Сейчас Россия слишком медленно строит новые корабли и с задержками модернизирует старые из тех, что относятся к «тяжелым» классам.

Проект обновления БПК «Маршал Шапошников» был затянут, но когда он все же был завершен, ожидания оказались оправданными. Изменения в этом корабле проделаны довольно большие, и, возможно, удалось добиться боевой эффективности не ниже, чем у кораблей класса Arleigh Burke. После 5 лет трансформации российский боевой корабль практически полностью изменил не только свой внешний вид. Изначально это был противолодочным – предназначенным только для борьбы с подводными лодками, но теперь он превратился в настоящий многоцелевой боевой корабль.

При простом взгляде можно обнаружить, что два прежних основных орудия были заменены одним – новым типом морской пушки А-190, совершенно новым универсальным орудием вместо старой 100-мм артсистемы. Система вертикального пуска может быть оснащена 16 противокорабельными или крылатыми ракетами, а также ракетами ПВО. Это сразу позволило значительно улучшить его огневую мощь.

Место установки 8 противолодочных ракет было заменено 8 новыми противокорабельными ракетами Х-35 комплекса «Уран», чем значительно улучшена противокорабельная огневая мощь. В то же время сохранены 2 прежних пятиузловых противолодочных торпедных установки, 2 противолодочные ракетные пусковые установки, 8 комплектов вертикальных зенитных ракетных пусковых установок SA-N-9 из 8 единиц и 4 АК-630 – 30-мм шестиствольных автоматических корабельных артиллерийских установок. Многими экспертами это расценивается как «недостаточная» модернизация.

На самом деле это был не простой ремонт, «Маршал Шапошников» обновился достаточно серьезно. Если присмотреться, можно обнаружить, что вся надстройка корабля заменена на 20%, а оборудование связи и управления обновлено. Можно сказать, что общий уровень сильно улучшился, и по многим параметрам он не хуже кораблей нового поколения. Он вполне способен стать одним из самых мощных надводных кораблей ВМФ России и Тихоокеанского флота.

Переоборудование такого военного корабля может занять много времени, но общая стоимость, при разумном подходе, будет ниже, чем постройка новых. Возможно, это наиболее подходящее решение для получения максимальной выгоды при наименьших затратах. Предполагается, что последующие корабли также будут модернизированы и переоснащены, что восстановит мощь ВМФ России.