Британские боевые корабли, которые в мае войдут в Черное море, ожидает сюрприз от России. Она вряд ли будет спокойно взирать на появление фрегата и эсминца Королевских ВМС, а подготовит для них теплую встречу, пишет китайское издание Sohu.

Журналисты сообщают, что изначально в Черное море должны были войти два американских эсминца, однако в последний момент Пентагон решил не нагнетать ситуацию. Поэтому корабли развернули. Однако Британия все же приняла решение продемонстрировать Украине свою «поддержку».

Авторы публикации, которую перевел портал «ПолитРоссия», сообщают, что в Черном море сейчас находятся корабли четырех российских флотов. Поэтому РФ полностью готова к встрече как британских, так и американских судов. Нет никаких сомнений в том, что для наблюдения за ними, а также для пресечения провокаций она задействует еще и самолеты морской авиации, и береговые ракетные комплексы. Поэтому Лондон получит хороший урок, который запомнит навсегда.