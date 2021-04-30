Войска Североатлантического альянса не продемонстрировали никакой реакции на перемещение российских войск к границам Украины, пишут авторы вьетнамского издания Soha. Они увидели в этом не очень хороший сигнал для Киева.

Журналисты рассказывают, что в ходе проверки по зимнему периоду обучения Россия перебросила в Крым и на другие участки границы с соседним государством две армии и огромное количество боевой техники. США, НАТО, да и сама Украина на протяжении всего периода учений очень много говорили о возможном нападении, о пресловутой «российской агрессии», о будущей войне.

Однако Североатлантический альянс ровным счетом ничего не сделал для того, чтобы защитить Украину. Он выразил глубокую обеспокоенность, перебросил несколько самолетов в Польшу и на этом счел свою миссию выполненной. Корабли Великобритании брать в расчет не стоит, так как они зайдут в Черное море в мае, когда российские войска разойдутся по местам постоянной дислокации.

По словам журналистов, это сигнал для Киева о том, что заступаться за него в случае реального нападения никто не собирается. Переброска же войск является сигналом для Запада, что в случае «террористических действий» с его стороны РФ сможет за себя постоять.