На рынке социального питания в Санкт-Петербурге необходимо усилить контроль над деятельностью комбинатов, замеченных в картельных сговорах, но продолжающих обслуживать школы и детские сады.

За получение выгодных госзаказов в городе на Неве борются несколько десятков предприятий. Крупным компаниям удается подписать контракты на крупные суммы. В некоторых случаях они прибегают к уловкам. Это приводит к негативным последствиям: смене поставщика, аннулированию контракта при выявлении сговора, падению уровня конкуренции и прочему.

Согласно отчетам Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС), картельные сговоры чаще касаются сделок на поставки питания в школы нежели в детские сады. Поставщики, фигурировавшие в сговорах в школах, зачастую обслуживают и дошкольные учреждения. Но засилье частных компаний в этой области не получает должного внимания со стороны надзорных ведомств.

Комбинаты «Артис-Детское питание» и «Фирма Флоридан» – наиболее частые участники картельных сделок. Однако производства продолжают обслуживать детские сады, где за счет отсутствия серьезной огласки уровень контроля над выполнением контрактов заметно ниже.

«Артис» подписал крупный контракт стоимостью более 88 млн рублей на обслуживание детских садов Колпинского района в 2021/2022 годах. Компания к тому же является единственным поставщиком в местные школы. Однако, если на школьные обеды и завтраки от этого пищекомбината неоднократно поступали жалобы, о чем писали СМИ, то дошкольное питание не получило огласки. В этом и состоит сложность. Ведь блюда в детские учреждения производство поставляет, скорее всего, одинаковые по качеству.

«Фирма Флоридан» обслуживает детские сады в Василеостровском районе. УФАС замечал компанию в картельных сговорах, но это не помешало ей выиграть тендер стоимостью 36,8 млн рублей.

В скандалах замечен еще один пищекомбинат – «ТЗБ «Петроградская». По сообщениям прессы, производство работает в интересах главы администрации Фрунзенского района Константина Серова. Компания обслуживает почти все детские сады Кировского района. Она выиграла торги на сумму 38 млн рублей.

Частные комбинаты питания, замешанные в картельных сговорах, продолжают обслуживать образовательные и дошкольные учреждения Северной столицы. В школах контроль до сих пор выше за счет возможности у подростков фотографировать блюда в столовых. В детских садах ситуация иная. В этом смысле предложение оснастить детские садики камерами для контроля питания актуально как никогда ранее.