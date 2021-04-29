Леонид Слуцкий, российский парламентарий, сообщил, что в случае отключения России от системы SWIFT, предназначенной для международных платежей, начнется настоящая экономическая война.

Согласно его словам, данное решение станет крайне серьезным шагом со стороны стран Запада. Однако он считает, что РФ вряд ли отключат от данной системы, так как речь будет идти о полноценной войне, хоть и в сфере экономики. Она ударит не только по России, но и европейским странам.

Эксперты при этом отмечают, что Россию будет непросто отключить от платежной сети. Жозеп Боррель, представитель Евросоюза, напомнил, что SWIFT является частной организацией и ЕС не может приказать ей запретить осуществление всех российских платежей. Несмотря на это, РФ уже подготовила собственный аналог этой системы.