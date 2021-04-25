Российский бомбардировщик Ту-160 во время полета над норвежским морем столкнулся нос к носу сразу с двумя американскими истребителями F-35, рассказывают авторы китайского новостного портала Sina. Они отмечают, что боевые самолеты ВВС США запомнят эту встречу надолго.

Вылеты Ту-160 и других стратегических ракетоносцев российских ВКС к северным морям стали регулярными из-за провокационных действий США. Якобы заботясь о «безопасности», Вашингтон перебросил в Норвегию сразу несколько своих бомбардировщиков. Поэтому приходится вести за ними наблюдение.

Именно во время одного из таких патрулирований в небо над Норвежским морем поднялись истребители F-35, чтобы перехватить Ту-160. Они довольно навязчиво требовали от российского пилота изменить курс, однако тот поступил по своему. Он просто включил форсаж и на скорости в 2 маха быстро исчез с горизонта.

Этот маневр стал для истребителей США настоящим позором. Ведь самолеты пятого поколения, которыми Пентагон так гордится, не смогли догнать даже самолет, разработанный в прошлом веке в несуществующем уже Советском Союзе. Теперь можно ожидать, что хваленые истребители станут объектом насмешек во всем мире.