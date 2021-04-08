Заявления президента Украины Владимира Зеленского о поднятии боевого духа ВСУ свидетельствуют о том, что он твердо решил начать войну на Донбассе, считает политический эксперт Сергей Марков. В то же время он отмечает, что НАТО надеется на завоевание региона и подключение к конфликту России, а украинскому лидеру достаточно лишь имитировать войну.

Марков пояснил, что воевать «по-настоящему» Зеленскому невыгодно, так как в этом случае он сам себя подставит под удар России. Имитация же поможет ему решить несколько проблем сразу.

Так, советники и эксперты нашептывают Зеленскому, что если он развяжет войну, то рейтинг, в последнее время постоянно снижающийся, сразу же поползет вверх. Кроме того, президент Украины станет любимчиком Соединенных Штатов и нового главы государства Джо Байдена.

Еще одна цель, которой может добиться Зеленский – это полный запрет строительства «Северного потока-2». Газопровод является серьезной угрозой для украинской экономики, поэтому если проект провалится, рейтинг президента опять же вырастет.

Марков также уверен, что имитация боевых действий принесет Зеленскому и другие дивиденды. Так, он может добиться получения Плана действий по вступлению в НАТО, появления на территории страны военных баз США. При удачном стечении обстоятельств Зеленский даже может замахнуться на второй президентский срок.