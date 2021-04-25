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В материале французского информагентства RTL, переведенном «ПолитРоссией», отмечается, что новое российское вооружение напугало генералов Генштаба Соединенных Штатов.

Отмечается, что американские военачальника были обеспокоены появлением у РФ гиперзвукового оружия, однако сильнее всего их встревожило завершение работы над подводными беспилотными аппаратами «Посейдон», оснащенными ядерными боеголовками. Эксперты отмечают, что с помощью них можно создавать огромные цунами, способные смыть все прибрежные американские города.

При этом журналисты напомнили, что Владимир Путин, российский лидер, сообщил о готовности решительно ответить на любую агрессию со стороны других стран. Он также дал поручение значительно увеличить боевой потенциал РФ в арктическом регионе в течение следующих 15 лет.

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