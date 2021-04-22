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Появившийся неподалеку от норвежской границы российский истребитель МиГ-31БМ вынудил поднимать на его перехват самолеты F-16. Вот только их пилоты оказались морально не готовы к сопровождению боевой машины ВКС РФ.

МиГ не особо испугался двух истребителей, которые вознамерились вести наблюдение за ним до момента выхода из опасной зоны. Напротив, он внезапно начал сближаться с ними, что заставило норвежских пилотов отвести свои машины подальше и запросить командование для решения проблемы.

Однако пока они связывались с руководством, российский истребитель уже изменил курс и ушел в воздушное пространство РФ. Норвежцы уже опомнились от первоначального шока и попытались преследовать МиГ, однако он резко набрал высоту и исчез. Позже пилот даже хотел сымитировать атаку F-16 ракетами, но они удалились на слишком большое расстояние от него.

Официальной информации об этом инциденте пока нет, однако известно, что подобные «схватки» на границе Норвегии с Россией случаются довольно часто.

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