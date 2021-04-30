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Над Баренцевым морем российский истребитель МиГ-31 своевременно перехватил натовский боевой самолет, причем сделал это с хирургической точностью, пишут авторы китайского издания Sohu. Они уточняют, что данный инцидент произошел буквально на днях.

Норвежский самолет-разведчик слишком близко подобрался к границе российского воздушного пространства. Он попал в поле зрения российских войск ПВО, которые были вынуждены отправить истребитель на перехват. Эта роль досталась двухместному самолету МиГ-31, пилоты которого продемонстрировали высочайший уровень мастерства.

Они выполнили несколько маневров, в результате которых норвежскому пилоту ничего не оставалось, как изменить курс. Он направил разведывательный самолет на авиабазу, после чего инцидент был исчерпан.

Эксперты поясняют, что эффективные маневры в воздухе – это не только заслуга российских летчиков, традиционно имеющих высокую квалификацию. Кроме того, сам истребитель МиГ-31 позволяет проделывать невообразимые трюки, являясь одним из лучших самолетов российских ВКС.

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