Космонавт Олег Котов прокомментировал недавнее заявление Илона Маска о том, что среди первых участников полётов на Марс будет много жертв.

Так, ранее Маск сообщил, что путешествие на Марс будет являться не особо комфортабельным, кроме того, многие из первых людей, отправившихся на красную планету, могут погибнуть. Также отмечается, что первый пилотируемый корабль на Марс глава SpaceX планирует отправиться в 2026 году.

Как заявил Котов, слова Маска может интерпретировать так, что при дальних полётах пропорционально будет увеличиваться риск фатального исхода. Это можно назвать некой закономерностью. Также Котов указал на то, что необходимо приложить все силы для минимизации этих рисков.