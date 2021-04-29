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ВМС США судорожно разыскивают российскую субмарину, которая вошла в Атлантический океан и бесследно исчезла с гидролокаторов американских кораблей. Пентагон обеспокоен сложившейся ситуацией, так как подводная лодка вооружена ракетами с ядерными боеголовками. И она вполне может подобраться к побережью Соединенных Штатов.

Китайское издание Sohu сообщает о том, что американские корабли «вели» российскую подлодку, не теряя ее из виду на протяжении длительного времени. Собственно, она особо и не скрывалась до того момента, пока не вошла в Атлантику. Сразу после этого субмарина ушла на глубину и найти ее не представляется возможным.

Состояние Вашингтона можно назвать близким к панике. Военные чиновники опасаются, что со дня на день субмарина с ядерным оружием всплывет в каких-нибудь двадцати километрах от американских берегов.

Напомним, что ранее Пентагон заявлял, что ему известно местонахождение каждой российской подводной лодки. Однако последние события показывают, что это заявление не соответствует действительности.

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