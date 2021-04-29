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Специалисты в сфере кибербезопасности из Group-IB решили предупредить россиян о появлении фальшивых интернет-порталов, якобы занимающихся продажей билетов на поезда «Сапсан».

Согласно их словам, перед грядущими продолжительными праздниками, эксперты обнаружили масштабную фишинговую атаку на жителей РФ. Злоумышленниками было создано множество интернет-страниц, связанных с фейковой продажей цифровых билетов на «Сапсан». Они предназначены для кражи денег и платежных сведений людей.

Некоторые подобные порталы все еще работают. Специалисты вместе с ОАО «РЖД» занимаются их блокировкой. Граждан России при этом рекомендуют быть максимально осторожными при приобретении билетов в онлайн-режиме, внимательно проверяя сервисы покупки.

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