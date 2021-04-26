Учения ВМФ России в Черном море завершены, однако в акватории все же остались большие десантные корабли «Кондопога» и «Александр Остраковский», которые принадлежат Северному флоту. Сообщается, что они сейчас находятся в дальнем походе и на протяжении некоторого времени будут находиться в Черноморском регионе.

Напомним, что на прошлой неделе в Черном море прошли маневры кораблей сразу четырех российских флотов – Северного, Балтийского, Черноморского и Каспийской флотилии. Они выполняли поставленные перед ними учебные задачи от отлично справились с их решением.

Большие десантные корабли участвовали в учениях наравне со всеми, однако после завершениях маневров их оставили в Черном море. Вполне вероятно, что они станут поддержкой ЧФ России на случай провокаций или агрессии со стороны НАТО. Все дело в том, что в мае вступят в активную фазу учения Североатлантического альянса под названием «Защитник Европы».