Российские военнослужащие с помощью современных систем РЭБ смогли «оглушить» сразу 5 ударных БПЛА Bayraktar TB2 турецких ВВС, летавших над Сирией.

Отмечается, что вопреки прошлым договоренностям между Анкарой и Москвой, в воздушном пространстве САР появились несколько боевых беспилотников Турции, которые принялись за выполнение разведывательной операции. Обнаружив дроны, российские силы тут же воздействовали на них средствами радиоэлектронной борьбы.

Сбой оборудования БПЛА подтверждается передачей ими сигналов о потери связи и нарушении в работе GPS-модулей, позволяющих дронам позиционировать себя в пространстве. После этого беспилотные летательные аппараты вернулись на базу.