Россиянам, переболевшим Covid-19, предоставляется возможность совершенно бесплатно протестировать на коронавирус своих домашних животных. Исследования будет проводить ФГБУ «ВНИИЗЖ», который входит в структуру Россельхознадзора.

Главной целью тестов является изучение распространения коронавирусной инфекции в разных популяциях домашних питомцев. Поэтому исследования будут проводиться бесплатно до момента получения достаточного объема данных. Кроме того, Центр намерен оценить возможность передачи коронавируса от животных к человеку.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт ранее заявил, что для получения полной картины ситуации с коронавирусом в стране необходимо проводить мониторинг семей, в которых имеются домашние животные. Питомцев следует протестировать на наличие патогена и на антитела, причем делать это нужно за государственный счет. Представители Центра также добавляют, что считают весьма высоким значение этих исследований. Так как они помогут предотвратить переход инфекции в природно-очаговую форму, которую гораздо сложнее искоренить.