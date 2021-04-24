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Ракета, которую выпустил по Израилю, принадлежащий Сирии комплекс С-200, благополучно миновала 12 компонентов системы ПВО «Железный купол» и упала неподалеку от ядерного центра «Димона». Об этом рассказал глава военного ведомства Израиля Бени Ганц, который оказался просто шокирован сложившейся ситуацией.

Он отметил, что зенитчики как ни пытались, не смогли поразить боеприпас, который разработал еще в конце 60-х годов прошлого столетия в СССР.

Министр рассказывает также, что Сирия пыталась сбить израильский самолет. Однако из-за досадного промаха ракета пролетела мимо и направилась к ядерному центру. Ее можно было легко разглядеть в небе даже невооруженным глазом или с помощь бинокля, однако уничтожить ее «Железным куполом» так и не получилось.

Австралийские эксперты, прокомментировавшие это заявление Бени Ганца, заявили, что он лукавит. По их мнению, это была ракета «земля-земля», которую выпустили иранские силы в ответ на удары по своим объектам. Причем они не намеревались атаковать ядерный центр, а лишь сделали Израилю последнее предупреждение.

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