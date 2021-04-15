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Владимир Путин обсудил двустороннее сотрудничество РФ и Ливии с премьер-министром страны Абд аль-Хамидом Дабибой. В настоящее время ливийский политик находится с рабочим визитом в Москве.

Главной темой переговоров стало мирное урегулирование в североафриканской стране. Путин выразил удовлетворение в связи с успешным формированием ливийского Правительства национального единства. Россия, подчеркнул президент, готова содействовать Ливии в обеспечении долгосрочной политической стабильности, укрепления суверенитета и единства, а также восстановления экономических показателей ключевого экспортера нефти на южном побережье Средиземного моря.

Премьер-министр поблагодарил Россию за поставки в Ливию вакцины «Спутник V», необходимой для борьбы с пандемией коронавируса. В ответ президент РФ поздравил главу кабмина Ливии с началом священного в исламе месяца Рамадан.

В ходе визита в Москву Абд аль-Хамид Дабиба также встретится с премьер-министром РФ Мишустиным и главой МИД Сергеем Лавровым.

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