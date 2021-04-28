В ходе телефонного разговора с главой индийского правительства Нарендрой Моди российский лидер Владимир Путин пообещал оказать помощь в борьбе с Covid-19. Он заявил, что приступит к выполнению обещания прямо сегодня.

По словам главы государства, в среду в Индию отправятся самолеты МЧС, которые доставят 200 тысяч упаковок лекарств, 20 устройств для генерации кислорода, 75 аппаратов ИВЛ и 150 медицинских мониторов.

Моди выразил благодарность за помощь. Кроме того, стороны поговорили о регистрации в Индии российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Вспышка коронавируса началась в Индии 25 апреля. В этот день в стране заболели почти 350 тысяч жителей, что оказалось абсолютным рекордом с начала пандемии.

Ранее Кирилл Дмитриев, возглавляющий фонд прямых инвестиций, заявил, что до 1 мая в Индию будет доставлен препарат «Спутник V» для снижения заболеваемости Covid-19.