Президенту Украины нужна не столько встреча с российским лидером Владимиром Путиным, сколько «пиар-саммит» по Донбассу, на котором он попытается укрепить свой авторитет на Западе и внутри страны, уверен сенатор Алексей Пушков. Он также отмечает, что у Зеленского ничего не выйдет, так как Путин не собирается говорить о Донбассе.

Целью российского президента является обсуждение зашедших в тупик отношений между двумя государствами. И если Зеленский попробует превратить его в шоу, то выход из этого тупика так и не будет найден.

Что касается Донбасса, заявил Пушков, тут Россия ничего не может предложить Зеленскому, так как Украина не хочет выполнять Минские соглашения.

Сенатор также уверен, что президент Украины не намерен договариваться с самопровозглашенными ЛНР и ДНР, которые, собственно и являются второй стороной конфликта.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский согласился встретиться в Владимиром Путиным в Москве. Глава его офиса Андрей Ермак вскоре проведет переговоры с администрацией президента РФ, чтобы назначить дату и время встречи.