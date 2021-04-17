Алексей Пушков, сенатор из РФ, считает не очень умной реакцию Джона Болтона, бывшего помощника американского лидера, на введенные против него ограничения со стороны России.

Ранее Болтон сообщил, что гордится внесением своего имени в список людей, которым отныне запрещено посещать Российскую Федерацию. Он добавил, что своими действиями Кремль лишь подтвердил тот факт, что он является «голосом интересов США». Политик также в очередной раз обвинил Москву в подрыве американского образа жизни.

Член Совфеда в свою очередь отметил, что Соединенные Штаты сами с большим успехом подрывают собственный образ жизни и образ страны в мире. Это является общепризнанным фактом, считает Пушков. По его мнению, Болтон лишь ухудшил свое положение недавними высказываниями о санкциях.