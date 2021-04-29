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Политическим силам Киргизии необходимо проявлять сдержанность и не поддаваться на провокации лиц, которые предпринимают попытки из ничего разжечь межнациональный конфликт, заявил президент страны Садыр Жапаров. О том же самом он попросил также средства массовой информации и граждан государства.

«Мы с таджикскими братьями всегда найдем общий язык и все вопросы решим только при соблюдении и с учетом добрососедских интересов и согласия на нашей древней земле», – заявил президент.

Напомним, что сейчас трудно установить, кто именно начал вооруженный конфликт, так как стороны обвиняют друг друга. Таджикская сторона заявляет, что военнослужащие киргизских ВС в 13:05 местного времени в четверг обстреляли пограничников Таджикистана у водозабора «Головной».

Киргизия обвиняет в начале стрельбы сотрудников МВД и погранвойска Таджикистана. Ее представители утверждают, что обстрел начался около 14:00.

В данный момент оба государства сели за стол переговоров, но в населенных пунктах Чоркух, Лангар и Ворух уже зафиксированы новые обстрелы с обеих сторон.

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