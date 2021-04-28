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Немецкую партию зеленых «едва ли можно превзойти в лицемерии», заявил глава партии СДПГ Рольф Мютцених, комментируя позицию оппонентов по «Северному потоку-2». Он отметил, что пока претендент на пост канцлера Анналена Бербок «совершенно неуместно» критикует СП-2, ее однопартиец Роберт Хабек открывает новые терминалы для поставок американского сжиженного газа.

Подверглись зеленые критике и от сопредседателя СДПГ Заскии Эскен, которая заявила, что Бербок надеется выехать на популистских лозунгах. По ее словам, предвыборная кампания кандидата от зеленых очень напоминает путь в президенты Себастьяна Курца в Австрии и Эммануэля Макрона во Франции.

Ранее зеленых раскритиковал также главный конкурент Бербок Армин Лашет. Он отметил, что она делает популистские заявления и тем самым прикрывает тех членов партии, которые ничего не делают в федеральных правительствах.

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